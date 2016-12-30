Австрия может добиваться смягчения санкций в отношении РФ во время председательства в ОБСЕ

Об этом заявил глава МИД Австрии Себастьян Курц , передает Spiegel.

Как отмечается, речь идет о санкциях, введенных против России, из-за событий в Украине.

"Мы должны снова возродить доверие в Европе и перейти с пути санкций за системой наказаний на путь создания системы стимулирования", - отметил Курц.

Отметим, Австрия будет председательствовать в ОБСЕ января 2017. Также в ЕС большинство выступало за сохранение санкций против РФ вплоть до полного выполнения Россией минских соглашений.

Кроме того, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер летом делал аналогичную попытку по санкциям проти России. "Если мы добьемся значительного прогресса (в выполнении Минских договоренностей - ред.), на мой взгляд, можно ослабить санкции последовательно", – сказал тогда Штайнмайер, вызвав недовольство берлинской канцелярии.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Павел Климкин сообщил про расширение списка санкций против России.