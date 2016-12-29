Украина передала ОРДЛО 15 человек

Об этом передают РИА Новости. Также отмечается, что передача людей состоялась в районе пропускного пункта "Майорск", что в пригороде Горловки. Известно, что 15-ть человек встретила "омбудсмен "ДНР" - Дарья Морозова.

Как известно, ранее участница переговоров в Минске Ирина Геращенко заявила, что Украина для передачи ОРДЛО в ближайшее время намерена освободить из-под стражи 15 ранее судимых. Большинство из них были помилованы президентом. Геращенко надеется, что и иная сторона накануне праздников проявит гуманизм и освобождение заложников будет разблокировано.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Геращенко анонсировала возвращение домой 58 заложников.