08:09 29.12.2016 | Политика | Новости
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Трамп намерен лично написать инаугурационную речь

Избранный президент США Дональд Трамп хочет самостоятельно написать свою инаугурационную речь, взяв за образец выступления бывших американских президентов Рональда Рейгана и Джона Кеннеди.

Трамп намерен лично написать инаугурационную речь

Об этом сообщает Washington Post.

Трамп сказал, что "невероятный стиль" Рейгана и артикуляция больших национальных амбиций Кеннеди являются центральными в его подходе к своей речи, с которой он выступит 20 января",  - говорится в сообщении.

Согласно словам Трампа, он очарован уверенным стилем Рейгана и тем, как он связан с этой страной.

Также напомним, ранее Трамп заявлял, что его речь будет посвящена системе образования, инфраструктуре, безопасности границ, состоянию армии, экономике, аутсорсингу и, в целом, структурным проблемам, которые стоят перед страной.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после его вступления в должность главы государства все, что касается ООН, изменится.


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