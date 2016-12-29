Трамп намерен лично написать инаугурационную речь

Об этом сообщает Washington Post.

Трамп сказал, что "невероятный стиль" Рейгана и артикуляция больших национальных амбиций Кеннеди являются центральными в его подходе к своей речи, с которой он выступит 20 января", - говорится в сообщении.

Согласно словам Трампа, он очарован уверенным стилем Рейгана и тем, как он связан с этой страной.

Также напомним, ранее Трамп заявлял, что его речь будет посвящена системе образования, инфраструктуре, безопасности границ, состоянию армии, экономике, аутсорсингу и, в целом, структурным проблемам, которые стоят перед страной.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после его вступления в должность главы государства все, что касается ООН, изменится.