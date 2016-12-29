США в четверг объявят о новых санкциях против России

На этот раз санкции будут связаны с вмешательством в американские выборы. Как сообщает CNN, ссылаясь на свои источники среди чиновников, осведомленных с планами правительства, новые санкции расширят действующие ограничения, а также будут задействованы меры на дипломатическом уровне.

Такие меры администрация Обамы называет пропорциональным ответом на российские кибератаки. Помимо этого ожидается, что США назовут людей, которых они подозревают в связях с российской кампанией по дезинформации.

Чиновники также рассказали, что правительство Штатов планирует некоторые ранее не анонсированные действия, а в начале января представит доклад с рассекреченными данными о кибератаках Китая в 2008 и 2012 года, а также России во время избирательной кампании этого года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за расширение санкций США Российская Федерация пригрозила принять ответные меры. Как заявила в среду официальный представитель Министерства иностранных дел России ария Захарова, в американских СМИ снова пытаются пугать Россию расширением санкций, мерами "дипломатического характера" и даже диверсиями против наших компьютерных систем.