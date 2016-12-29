Прокуратура Израиля дала добро на расследование причастности Нетаниягу к коррупции и мошенничеству

Речь идет о двух не связанных друг с другом делах, которые связаны с коррупцией и мошенничеством с отягчающими обстоятельствами. Как сообщает израильский Десятый канал, ссылаясь на свои источники, ожидается, что в ближайшие дни Нетаниягу будет вызван на допрос.

По данным журналистов, полиция просит начать полноценное расследование. Секретную проверку в отношении Нетаниягу правоохранители начали еще в июне 2016 года. Что именно было предметом изучения правоохранительных органов, пока не сообщается.

Таким образом, в декабре генпрокурор санкционировал проверку роли Нетаниягу в покупке Израилем подводных лодок в Германии в связи с возможным конфликтом интересов. Накануне он также поручил проверить информацию о получении Нетаниягу миллиона евро пожертвований от французского бизнесмена Арно Мимрана, который был осужден за мошенничество.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман перенес свой визит в Израиль на неопределенный срок. При этом МИД надеется, что визит Гройсмана в Израиль состоится в 2017 году.