Парубий заявил о существовании плана дестабилизации работы украинского парламента

Его придумали для дестабилизации ситуации во всей Украине. Такое мнение высказал в четверг, 29 декабря, поздравляя сотрудников аппарата Верховной Рады с наступающими Новый годом председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

При этом глава парламента отметил, что по мнению авторов этого сценария, кризис в государстве должен начинаться именно в парламенте. И в этом году мы чувствовали атаки на украинский парламент, - подчеркнул Парубий.

Вместе с тем он отметил, что уходящий год был чрезвычайно тяжелым для нашего государства, но он все же был во многом переломным и ключевым для Верховной Рады. Мы - парламент воюющего государства, и война, которая ведется против нас, происходит не только на фронте, где наши ребята защищают мир и спокойствие нашей страны, - заявил глава парламента, добавив, что сейчас парламент демонстрируем способность побеждать, в том числе - на своих рабочих местах своим трудом, как и наши воины на передовой.

Он также напомнил, что с начала нынешнего года Верховная Рада приняла в целом 224 закона, в том числе более сто - осенью.

Парубий поблагодарил сотрудников аппарата за победоносный труд, за ощущение обязанности и за ощущение своей ответственности перед страной.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во вторник, 27 декабря, подписал законопроект о Высшем совете правосудия.