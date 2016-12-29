Коста-Рика отменила визы для украинцев

Теперь украинцы могут въезжать в страну с любым типом паспорта и находится там до 90 дней. Как сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины, безвизовый режим введен с декабря 2016 года.

В то же время необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого должен быть не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики.

При выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долларов, независимо от типа паспортного документа путешественника.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство миграции, гражданства и беженцев Канады не планирует в ближайшее время пересматривать визовые требования для Украины.