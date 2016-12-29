16:36 29.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман встретит Новый год в кругу семьи

Премьер Украины Владимир Гройсман намерен встречать Новый год в кругу своей семьи - в Украине. 

Гройсман встретит Новый год в кругу семьи

Об этом глава правительства сообщил журналистам в четверг – 29 декабря. По его словам - как и всегда, Новый год он встретит в кругу семьи, это же семейный праздник. Они с семьей планируют встретить дома, в Украине – подчеркнул премьер на вопрос журналиста, где он станет встречать Новый Год.

Как известно, накануне Нового года граждане Украины поведали о том, какие традиции они соблюдают в новогоднюю ночь и что обязательно для праздничного стола готовят.

Как сообщал УРА-Информ, на Новый год столичный метрополитен поменяет график своей работы. Также режим работы будет изменен и на Рождество. 


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