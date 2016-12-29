Гройсман встретит Новый год в кругу семьи

Об этом глава правительства сообщил журналистам в четверг – 29 декабря. По его словам - как и всегда, Новый год он встретит в кругу семьи, это же семейный праздник. Они с семьей планируют встретить дома, в Украине – подчеркнул премьер на вопрос журналиста, где он станет встречать Новый Год.

Как известно, накануне Нового года граждане Украины поведали о том, какие традиции они соблюдают в новогоднюю ночь и что обязательно для праздничного стола готовят.

Как сообщал УРА-Информ, на Новый год столичный метрополитен поменяет график своей работы. Также режим работы будет изменен и на Рождество.