17:37 28.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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Захарченко обсудит переход всей Донецкой области под контроль "ДНР"

Главарь ДНР Александр Захарченко отметил, что по итогам выполнения минских договоренностей он поднимет вопрос про переход под контроль Донецкой народной республики (ДНР) всей Донецкой области.

Захарченко обсудит переход всей Донецкой области под контроль

По словам Захарченко - в 2014 г. был проведен референдум. Территорией референдума являлась вся Донецкая область, и потому говорить будем о том, чтобы итоги референдума приняли на всей территории области – отметил он.

Захарченко подчеркнул, что задача минских соглашений - "переход к этим переговорам". Ранее Захарченко также заявлял, что ополченцам нужно "взять Британию", чтобы для РФ наступил "золотой век".

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине задержан очередной боевик " ДНР".


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