Захарченко обсудит переход всей Донецкой области под контроль "ДНР"

По словам Захарченко - в 2014 г. был проведен референдум. Территорией референдума являлась вся Донецкая область, и потому говорить будем о том, чтобы итоги референдума приняли на всей территории области – отметил он.

Захарченко подчеркнул, что задача минских соглашений - "переход к этим переговорам". Ранее Захарченко также заявлял, что ополченцам нужно "взять Британию", чтобы для РФ наступил "золотой век".

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине задержан очередной боевик " ДНР".