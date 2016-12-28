В России пригрозили США ответными мерами за санкции

Об этом заявила в среду, 28 декабря, комментируя санкции против России, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам в американских СМИ снова пытаются пугать Россию расширением санкций, мерами "дипломатического характера" и даже диверсиями против наших компьютерных систем.

Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, они получат ответ, - заявила она, добавив, что это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США. Все это немедленно срикошетит по американским дипломатам в России, - отметила Захарова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 27 декабря, вступили в силу расширенные санкции Соединенных Штатов Америки против России. Санкции были введены из-за оккупации Крыма. Соответствующая информация опубликована в Federal Register.