23:28 28.12.2016 | Политика | Новости
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В России пригрозили США ответными мерами за санкции

За расширение санкций Соединенными Штатами Америки Российская Федерация предпримет ответные меры.

В России пригрозили США ответными мерами за санкции

Об этом заявила в среду, 28 декабря, комментируя санкции против России, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам в американских СМИ снова пытаются пугать Россию расширением санкций, мерами "дипломатического характера" и даже диверсиями против наших компьютерных систем.

Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, они получат ответ, - заявила она, добавив, что это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США. Все это немедленно срикошетит по американским дипломатам в России, - отметила Захарова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 27 декабря, вступили в силу расширенные санкции Соединенных Штатов Америки против России. Санкции были введены из-за оккупации Крыма. Соответствующая информация опубликована в Federal Register.


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