18:59 28.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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В англоязычных лагерях обучились 200 тысяч детей, - Порошенко

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что в течение года английского языка около 200 000 украинских детей обучалось в летних англоязычных лагерях.

В англоязычных лагерях обучились 200 тысяч детей, - Порошенко

Об этом сообщает пресс-служба Администрации. Президент отметил, что к преподаванию английского были привлечены зарубежные специалисты, являющиеся носителями языка, волонтеры в том числе.

Так, в школы приехало 120 волонтеров из 40-ка стран мира, а также были открыты летние англоязычные лагеря GoCamp, в которых 200 000 детей со всей Украины уже обучились - говорится в сообщении. Порошенко убежден, что в следующем 2017 г. около 100 000 детей получат возможность приобщиться к программе.

Как сообщал УРА-Информ, Евровидение-2017 будут сопровождать англоязычные волонтеры.


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