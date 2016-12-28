В англоязычных лагерях обучились 200 тысяч детей, - Порошенко

Об этом сообщает пресс-служба Администрации. Президент отметил, что к преподаванию английского были привлечены зарубежные специалисты, являющиеся носителями языка, волонтеры в том числе.

Так, в школы приехало 120 волонтеров из 40-ка стран мира, а также были открыты летние англоязычные лагеря GoCamp, в которых 200 000 детей со всей Украины уже обучились - говорится в сообщении. Порошенко убежден, что в следующем 2017 г. около 100 000 детей получат возможность приобщиться к программе.

Как сообщал УРА-Информ, Евровидение-2017 будут сопровождать англоязычные волонтеры.