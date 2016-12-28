США готовят санкции против РФ за вмешательство в выборы

Об этом сообщает Washington Post.

Как отмечается, речь идет как об экономических санкциях, так и о мерах на дипломатическом уровне.

Также некоторые из санкций, возможно, будут включать тайные операции и, в том числе, возможно, операции в киберпространстве», - гласит сообщение.

Кроме того, объявить о публичных мерах могут уже на этой неделе.

"Для введения некоторых санкций в Белом доме собираются пересмотреть указ от 2015 года, который дает президенту полномочия отвечать на кибератаки, осуществленные из-за рубежа, но не распространяется на случаи, когда атаки были предприняты с целью повлиять на избирательную систему", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", санкционный список США пополнен 23 юридическими лицами из России и Крыма, а также семью физическими лицами.