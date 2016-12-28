08:12 28.12.2016 | Политика | Новости
100156782:labazovych

США готовят санкции против РФ за вмешательство в выборы

Администрация Барака Обамы близка к тому, чтобы объявить о введении новых санкций против России, чтобы наказать ее за вмешательства в выборы президента США.

США готовят санкции против РФ за вмешательство в выборы

Об этом сообщает Washington Post.

Как отмечается, речь идет как об экономических санкциях, так и о мерах на дипломатическом уровне.

Также некоторые из санкций, возможно, будут включать тайные операции и, в том числе, возможно, операции в киберпространстве», - гласит сообщение.

Кроме того, объявить о публичных мерах могут уже на этой неделе.

"Для введения некоторых санкций в Белом доме собираются пересмотреть указ от 2015 года, который дает президенту полномочия отвечать на кибератаки, осуществленные из-за рубежа, но не распространяется на случаи, когда атаки были предприняты с целью повлиять на избирательную систему", - гласит сообщение.
Напомним, как сообщал "Ура-Информ"санкционный список США пополнен 23 юридическими лицами из России и Крыма, а также семью физическими лицами.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив