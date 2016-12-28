18:05 28.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сопровождать Евровидение-2017 станут англоязычные волонтеры, - Порошенко

Президент Петр Порошенко, подводя итоги проведения Года английского языка в Украине, подчеркнул важность привлечения по программе "Eurovision volunteers family" англоязычных волонтеров.

Сопровождать Евровидение-2017 станут англоязычные волонтеры, - Порошенко

Англоязычные волонтеры должны быть задействованы на время проведения международного песенного конкурса "Евровидение", который состоится в столице весной 2017 г. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Порошенко отметил, что Украина ведет подготовку к конкурсу "Евровидение" в 2017 г. и отметил также важность привлечения по программе "Eurovision volunteers family", которые сопроводят конкурс и будут помогать тысячам туристов, которые посетят Украину.

Как сообщал УРА-Информ, Евровидение-2017 пройдет в Киеве.


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