Сопровождать Евровидение-2017 станут англоязычные волонтеры, - Порошенко

Англоязычные волонтеры должны быть задействованы на время проведения международного песенного конкурса "Евровидение", который состоится в столице весной 2017 г. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Порошенко отметил, что Украина ведет подготовку к конкурсу "Евровидение" в 2017 г. и отметил также важность привлечения по программе "Eurovision volunteers family", которые сопроводят конкурс и будут помогать тысячам туристов, которые посетят Украину.

Как сообщал УРА-Информ, Евровидение-2017 пройдет в Киеве.