21:32 28.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия пустила Савченко на переговоры, чтобы дискредитировать украинской власти, - Бессмертный

Участие народного депутата Надежды Савченко в переговорах с главарями боевиков, как и вообще ее вовлеченность в процесс обмена пленных, делается исключительно для того, чтобы дискредитировать действующую украинскую власть

Россия пустила Савченко на переговоры, чтобы дискредитировать украинской власти, - Бессмертный

На это нужно смотреть сложнее. Начиная от этого спектакля с Савченко и заканчивая этой цифровой игрой - обмен 690 на 47.

Все это составляющие одного плана и называется это дискредитация украинской власти и создания внутреннего напряжения между властью и обществом. Такое мнение высказал в эфире одного из украинских телеканалов бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Роман Бессмертный.

Он уверен, что все это не случайно и все это параллельно сопровождается обострением по линии разграничения. Все это есть составляющие продуманного плана и надо научиться на это реагировать, - считает Бессмертный.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в так называемой "ЛНР" заявили, что в четверг около Майорска Донецкой области с двух до трех часов дня Украина в одностороннем порядке намерена передать 15 человек боевикам.


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