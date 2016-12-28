Россия пустила Савченко на переговоры, чтобы дискредитировать украинской власти, - Бессмертный
Участие народного депутата Надежды Савченко в переговорах с главарями боевиков, как и вообще ее вовлеченность в процесс обмена пленных, делается исключительно для того, чтобы дискредитировать действующую украинскую власть
На это нужно смотреть сложнее. Начиная от этого спектакля с Савченко и заканчивая этой цифровой игрой - обмен 690 на 47.
Все это составляющие одного плана и называется это дискредитация украинской власти и создания внутреннего напряжения между властью и обществом. Такое мнение высказал в эфире одного из украинских телеканалов бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Роман Бессмертный.
Он уверен, что все это не случайно и все это параллельно сопровождается обострением по линии разграничения. Все это есть составляющие продуманного плана и надо научиться на это реагировать, - считает Бессмертный.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в так называемой "ЛНР" заявили, что в четверг около Майорска Донецкой области с двух до трех часов дня Украина в одностороннем порядке намерена передать 15 человек боевикам.