Россия пустила Савченко на переговоры, чтобы дискредитировать украинской власти, - Бессмертный

На это нужно смотреть сложнее. Начиная от этого спектакля с Савченко и заканчивая этой цифровой игрой - обмен 690 на 47.

Все это составляющие одного плана и называется это дискредитация украинской власти и создания внутреннего напряжения между властью и обществом. Такое мнение высказал в эфире одного из украинских телеканалов бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Роман Бессмертный.

Он уверен, что все это не случайно и все это параллельно сопровождается обострением по линии разграничения. Все это есть составляющие продуманного плана и надо научиться на это реагировать, - считает Бессмертный.