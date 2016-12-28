Решение российского суда по Майдану не имеет юридических последствий, - Минюст

Так прокомментировали вчерашнее заявление московского суда в Министерстве юстиции Украины. По словам первого заместителя министра юстиции Натальи Севостьяновой, для Украины в этом вопросу все очень просто.

Один из бывших народных депутатов, который скрывается от правосудия в России, подал этот иск в стране, которая не имеет юрисдикции по этому вопросу, а карманный суд Путина принят решение, которое ему было указано вынести.

Это один из актов российской пропаганды, который пытается просто под вывеской суда продолжить свою агрессивную политику, - пояснила она, добавив, что тут не на что даже реагировать.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Дорогомиловский суд города Москвы во вторник, 27 декабря, признал события в Киеве на Майдане в 2014 году государственным переворотом. Российский суд, таким образом, удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника.