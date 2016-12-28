Раде предлагают назначить сотрудникам НАБУ пожизненную пенсию

Соответствующий законопроект №5579 зарегистрирован в Верховной Раде 22 декабря. Согласно документу, весь начальственный состав должен иметь право на получение пенсия за выслугу лет на день увольнения со службы по достижению 45-летнего возраста при наличии страхового стажа 25 лет и более, из которых не менее 12,5 лет составляет служба в НАБУ.

При этом такая пенсии начисляется в соответствующих размерах: за страховой стаж 25 лет - 50% и за каждый полный год стажа свыше 25 лет - 1% соответствующих сумм денежного обеспечения. Депутаты также предлагают предусмотреть пенсии для семей погибших лиц начальствующего состава НАБУ.

Авторами законопроекта являются заместитель председателя фракции "Объединение "Самопомощь" Егор Соболев, депутаты Олег Осуховский, Виктор Чумак, Дмитрий Добродомов, Юрий Деревянко, Владимир Парасюк (все - внефракционные), Вадим Кривохатько ("Блок Петра Порошенко"), Игорь Луценко (фракция "Всеукраинское объединение "Батькивщина"), Константин Матейченко (фракция "Народный Фронт").

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Конституционный суд признал незаконной отмену пенсий работающим на госслужбе бывшим военным.