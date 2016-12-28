14:20 28.12.2016 | Политика | Новости
100156823:Rakova

Президент Турции считает, что США на стороне боевиков

Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что Америка поддерживает террористов.

Президент Турции считает, что США на стороне боевиков

Он обвинил коалицию, которая борется с игиловцами, под управлением США в несоблюдении поставленных обещаний. Такую информацию озвучили в Deutsche Welle .

"Силы коалиции, к сожалению, на данный момент не придерживаются того, что обещали", – заметил Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

По его мнению, коалиция поддерживает как «Исламское государство», так и курдским "Отрядам Народной самообороны", которые считаются вооруженным отвлетвлением сирийской курдской партии "Демократический союз".

"Они обвиняли нас в поддержке ИГ. А вот теперь они поддерживают террористические группировки, в том числе и ИГ, YPG и PYD. Здесь сомнений нет. У нас есть достаточно подтвержденных доказательств - фотографий и видеозаписей ", – подчеркнул турецкий лидер.

Как сообща "УРА-Информ", недавно представлители евроэлиты обвинили Турцию в террористическом законодательстве, имея в виду смертную казнь. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив