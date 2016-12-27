21:52 27.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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В МИДе обещают работать над визитом Гройсмана в Израиль

Министерство иностранных дел Украины надеется, что визит премьер-министра Украины Владимир Гройсмана в Израиль все же состоится и в следующем году он туда поедет.

В МИДе обещают работать над визитом Гройсмана в Израиль

Улягутся эмоции и за это время дипломаты обеспечат прогресс в конкретных вопросах и тогда визит премьер-министра будет еще более результативным.

Об этом во вторник, 27 декабря, в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор департамента стран Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

Он также отметил, что украинская сторона тщательно подготовилась к голосованию в Совете Безопасности Организации объединенных наций по резолюции 2334 относительно положения на Ближнем Востоке. Мы взвесили все "за" и "против" и в результате было принято решение руководством, которое было реализовано постоянным представителем Украины в ООН, – пояснил Заяц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что принятая ООН резолюция о запрете возведения новых поселений на палестинских территориях для Израиля неприемлема. Страна будет жестко реагировать на ее принятие, отметил он, выступая на церемонии, посвященной презентации проекта развития Севера.


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