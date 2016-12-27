Трампу предложили план нормализации отношений с Россией

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Отмечается, Киссинджер имеет четкие представления о будущих отношениях ядерных держав.

"Он считает, что примирение с Россией является правильным шагом для того, чтобы позиционировать себя против Китая. Баланс между Америкой и Россией будет способствовать укреплению глобальной стабильности", - гласит сообщение.

По данным издания, будущий президент США стремится к отмене санкций против России. Кроме того, Киссинджер рекомендовал Трампу признать превосходство России в Беларуси, Украине, Грузии и Казахстане.

"Для Украины должен быть найден план политического и экономического развития. Основная идея: Россия гарантирует безопасность Восточной Украины. В свою очередь, Запад не будет вмешиваться в крымском вопросе", - говорится в сообщении.

В свою очередь, согласно плану Киссинджера, оккупация украинского полуострова не будет официально признана, но Крым больше не должен быть проблемой в отношениях между сверхдержавами.

Также отметим, что прямые переговоры по вопросу нормализации отношений между США и РФ проходят через посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка. Кроме того, Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин находятся в "постоянном контакте по телефону".

Как сообщал "Ура-Информ", ранее американские сенаторы призвали новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа занять жесткую позицию в отношении Российской Федерации.