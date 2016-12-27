Штайнмайер заявил о глубоком кризисе в Евросоюзе

Об этом сообщает DW.

Как отмечается, Европа, бесспорно, движется в неспокойном фарватере и должна быстро найти в себе силы, чтобы восстановиться. В качестве важнейших приоритетов Штайнмайер назвал будущую стратегию в отношении мигрантов и беженцев, внутреннюю и внешнюю безопасность, рынок труда и экономику.

"Там, где безработица среди молодежи составляет 50% и даже больше, естественно, не возникнет энтузиазма по поводу Европы", - заявил Штайнмайер.

Согласно его словам, ЕС не решит своих проблем с теми, кто видит выход в возвращении к национальной обособленности. Также Штайнмайер выразил надежду на то, что и после выборов в Нидерландах, во Франции и в Германии в 2017 году повсюду будут править правительства, "которые выступают за Европу и не допустят свертывания процессов европейской интеграции".

Как сообщал "Ура-Информ", ранее Франк-Вальтер Штайнмайер связал неопределенность внешней политики США с провалом переговоров по вопросу Донбасса.