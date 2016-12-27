13:15 27.12.2016 | Политика | Новости
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Российские силовики отказываются летать на Ту-154

Россия приостановила полеты самолетов Ту-154, которые находятся в распоряжении силовых ведомств.

Российские силовики отказываются летать на Ту-154

Необходимо установить причины крушения летательного аппарата над Черным морем. Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, Министерство обороны Российской Федерации приняло решение в связи с авиакатастрофой Ту-154.

Полеты самолетов этой марки будут приостановлены до окончания расследования. В то же время источник отметил, что сейчас в эксплуатации находится ограниченное число данного типа самолетов и на воздушных перевозках приостановление их полетов существенно не скажется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 декабря самолет Минобороны РФ Ту-154 упал в Черное море близ Сочи. На его борту находились 92 человека: военнослужащие, журналисты, ансамбль имени Александрова и глава фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка (доктор Лиза). Они летели в Сирию. Никто из них не выжил.


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