Порошенко назначил нового главу Винницкой РГА

Соответствующее распоряжение № 301/2016-рп во вторник, 27 декабря, подписал президент Украины Петр Порошенко. Как сказано в документе, размещенном на официальный сайт главы государства, президент назначает Михаила Демченко главой Винницкой районной государственной администрации Винницкой области 27 декабря 2016 года.

Она назначается с испытательным сроком три месяца и оплатой труда в соответствии с законодательством.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенок уволил Виктора Шмигеля с должности председателя Винницкой РГА 20 мая текущего года.