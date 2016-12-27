23:49 27.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко назначил нового главу Винницкой РГА

Михаил Демченко стал новым главой Винницкой районной государственной администрации Винницкой области.

Порошенко назначил нового главу Винницкой РГА

Соответствующее распоряжение № 301/2016-рп во вторник, 27 декабря, подписал президент Украины Петр Порошенко. Как сказано в документе, размещенном на официальный сайт главы государства, президент назначает Михаила Демченко главой Винницкой районной государственной администрации Винницкой области 27 декабря 2016 года.

Она назначается с испытательным сроком три месяца и оплатой труда в соответствии с законодательством.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенок уволил Виктора Шмигеля с должности председателя Винницкой РГА 20 мая текущего года.


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