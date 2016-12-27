16:47 27.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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Подготовка к новому году ведется в штатном режиме, - Гройсман

Подготовка к новому году на данный момент ведется в штатном режиме. 

Подготовка к новому году ведется в штатном режиме, - Гройсман

Об этом сообщил премьер Украины Владимир Гройсман – в процессе передачи техники пожарно-спасательной части №13. По словам Гройсмана – сейчас подготовка к новому году ведется в штатном режиме. И очень хорошо, что украинский парламент принял госбюджет и он уже был подписан президентом Украины.

Это значит, что страна планово входит в 2017 год. И фактически премьер ежедневно по два-четыре совещания устраивает по вопросу настройки работы всех министерств на 2017 год. Гройсман добавил также, что встречался с Минобразования, с Минздравом, с Минсоцполитики - чтобы учителя, медики получили за январь уже повышенную зарплату.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман назвал Госбюджет-2017 "человекоцентричным".


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