Подготовка к новому году ведется в штатном режиме, - Гройсман

Об этом сообщил премьер Украины Владимир Гройсман – в процессе передачи техники пожарно-спасательной части №13. По словам Гройсмана – сейчас подготовка к новому году ведется в штатном режиме. И очень хорошо, что украинский парламент принял госбюджет и он уже был подписан президентом Украины.

Это значит, что страна планово входит в 2017 год. И фактически премьер ежедневно по два-четыре совещания устраивает по вопросу настройки работы всех министерств на 2017 год. Гройсман добавил также, что встречался с Минобразования, с Минздравом, с Минсоцполитики - чтобы учителя, медики получили за январь уже повышенную зарплату.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман назвал Госбюджет-2017 "человекоцентричным".