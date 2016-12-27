Парубий подписал закон о Высшем совете правосудия

Как сказано на сайте парламента последний этап прохождения документа №5180 - подписан главой Верховной Рады Украины и передан на подпись президенту.

Вместе с тем, в документом, в частности, Высший совет правосудия предусматривается наделить полномочиями увольнять судей, вносить президенту представления об их назначении, принимать решение о нарушении судьей или прокурором требований относительно несовместимости, привлекать их к дисциплинарной ответственности.

Также Высший совет будет полномочным лишать неприкосновенности судей, подозреваемых в уголовных преступлениях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в ночь рассмотрения бюджета-2017 приняла во втором чтении законопроект №5180 о Высшем совете правосудия. Документ поддержал 271 парламентарий.