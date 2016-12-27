01:00 27.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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Минюст готовится к судебному процессу по вопросам Донбасса и Крыма

В Министерстве юстиции Украины сейчас активно готовятся к началу судебных споров с РФ в международных судах.

Минюст готовится к судебному процессу по вопросам Донбасса и Крыма

Об этом рассказала заместитель руководителя Минюста Наталья Севостьянова. По ее словам – в ведомстве убеждены, что суды – это на сегодня самые эффективные инструменты по защите интересов Украины - на международной арене. Кроме резолюций, что могут быть приняты в ООН, кроме иных инструментов, что носят рекомендательный характер, судебное решение является обязательным, потому что Россия является стороной Евроконвенции о защите прав человека.

У Минюста в т.ч. есть инструменты, как трибунал ООН по морскому праву. Дела Украины против России - по словам замминистра, постепенно продвигаются.

Как сообщал УРА-Информ, Украина готовит уже шестой иск к России в ЕСПЧ.


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