10:54 27.12.2016 | Политика | Новости
100156714:labazovych

Министр обороны Израиля призвал евреев уехать из Франции

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал евреев уехать из Франции.

Министр обороны Израиля призвал евреев уехать из Франции

Об этом он заявил на собрании партии "Наш дом Израиль", передает The Jerusalem Post.

Либерман отметил, что международная конференция по миру на Ближнем Востоке, которая пройдет во Франции 15 января 2017 года, "добавит" негативное отношение к французским евреям.

"Пришло время сказать французским евреям: "Это не ваша страна и не ваша земля, и пришло время уезжать. Если хотите остаться евреями, если хотите, чтобы ваши дети и внуки тоже были евреями, покиньте Францию, совершите алию в Израиль", - сказал глава министерства обороны Израиля.

Как отметил Либерман, выезд евреев из Франции – "единственный ответ на этот заговор", а конференция – "трибунал против государства Израиль". Он также отметил, что реальной целью конференции является "подрыв безопасности государства Израиль и очернение его доброго имени".

Он также добавил, что резолюция Совета безопасности ООН, которая признает незаконным строительство израильских поселений на территории Палестины, "ужасная и ненужная".

Согласно словам Либермана, резолюция наносит ущерб переговорам между Израилем и Палестиной.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее принятая ООН резолюция о запрете возведения новых поселений на палестинских территориях для Израиля неприемлема.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив