23:48 26.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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Савченко передумала презентовать свою политическую силу в Киеве

Народный депутат Украины Надежда Савченко отменила презентацию своей политической силы "РУНА" в Киеве.

Савченко передумала презентовать свою политическую силу в Киеве

Она перенесла ее во Львов и теперь мероприятие пройдет во вторник, 27 декабря. Как написала на своей персональной странице в Facebook сама Савченко, заявленная тема пресс-конференции: "Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики".

Напомним, проведение презентации планировалось провести в понедельник, 26 декабр,я в Киеве. Однако, вечером воскресенья на странице Савченко появилась информация о том, что мероприятие переносится в связи с болезнью одного из участников.

Как сообщал УРА-Информ, Савченко на своей странице в Facebook сообщила о создании собственной политической партии РУНА. Название новой политической силы расшифровывается как "Рух, реформы, революция украинского народа".


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