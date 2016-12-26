Савченко передумала презентовать свою политическую силу в Киеве

Она перенесла ее во Львов и теперь мероприятие пройдет во вторник, 27 декабря. Как написала на своей персональной странице в Facebook сама Савченко, заявленная тема пресс-конференции: "Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики".

Напомним, проведение презентации планировалось провести в понедельник, 26 декабр,я в Киеве. Однако, вечером воскресенья на странице Савченко появилась информация о том, что мероприятие переносится в связи с болезнью одного из участников.

Как сообщал УРА-Информ, Савченко на своей странице в Facebook сообщила о создании собственной политической партии РУНА. Название новой политической силы расшифровывается как "Рух, реформы, революция украинского народа".