Савченко ответила на все вопросу СБУ после встречи с боевиками, - Грицак

Однако спецслужбы не могут запретить депутату встречаться с кем бы то ни было. Об этом рассказал в воскресенье вечером, в эфире одного из украинских телеканалов глава ведомства Василий Грицак.

При этом, отвечая на вопрос ведущего он отметил, что его оценка по этому поводу - отрицательная. Я не считаю нормальным, когда депутат, член комитета по обороне и безопасности, член ПАСЕ встречается на территории третьей страны, как мне сказали потом, с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации, и о чем-то общается, - пояснил Грицак, напомнив, что после встречи Савченко с лидерами так называемых "ЛНР" и "ДНР" ее пригласили в ведомство и она дала показания в уголовном производстве, которое ведется по факту деятельности указанных террористических организаций.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная рада Украины 22 декабря, исключила народного депутата Украины Надежду Савченко из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы.