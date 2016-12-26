10:54 26.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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Савченко ответила на все вопросу СБУ после встречи с боевиками, - Грицак

Народный депутат Украины Надежда Савченко после встречи с лидерами так называемых "республик" дала показания в следователям Службы безопасности Украины.

Савченко ответила на все вопросу СБУ после встречи с боевиками, - Грицак

Однако спецслужбы не могут запретить депутату встречаться с кем бы то ни было. Об этом рассказал в воскресенье вечером, в эфире одного из украинских телеканалов глава ведомства Василий Грицак.

При этом, отвечая на вопрос ведущего он отметил, что его оценка по этому поводу - отрицательная. Я не считаю нормальным, когда депутат, член комитета по обороне и безопасности, член ПАСЕ встречается на территории третьей страны, как мне сказали потом, с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации, и о чем-то общается, - пояснил Грицак, напомнив, что после встречи Савченко с лидерами так называемых "ЛНР" и "ДНР" ее пригласили в ведомство и она дала показания в уголовном производстве, которое ведется по факту деятельности указанных террористических организаций.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная рада Украины 22 декабря, исключила народного депутата Украины Надежду Савченко из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы.


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