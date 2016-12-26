10:32 26.12.2016 | Политика | Новости
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Новонабранная команда Трампа пригрозила отменить 70% указов Обамы

Дональд Трамп, как только вступит в должность президента, отменить около 70% указов, подписанных действующим президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обомой.

Новонабранная команда Трампа пригрозила отменить 70% указов Обамы

Новый президент США сможет отменить даже те указы Обамы, которые в силу объективных обстоятельств не подлежат пересмотру. У него для этого есть "умные юристы" и они это сделают.

Об этом заявил в эфире телеканала FOX бывший спикер конгресса Ньют Гингрич. По его мнению, Трамп попробует наладить контакт с некоторыми представителями Демократической партии, что может удивить республиканцев, но эти действия помогут ему добиться увеличения количества своих сторонников в Белом доме и Сенате.

Соратник избранного президента также назвал последние действия Обамы "отчаянным исступлением", сравнив его наследие с "куклой, из которой выпустили воздух, и она все сжимается и сжимается".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, инаугурация Трампа пройдет 20 января 2017 года. В США уже опубликовали график на инаугурационную неделю.


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