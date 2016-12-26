09:15 26.12.2016 | Политика | Новости
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Нетаньяху заявил, что США сговорились с Палестиной, чтобы резолюция ООН была принята

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы тайно сговорилась с руководством Палестины, чтобы резолюция Совета Безопасности Организации объединенных наций об израильских поселениях была принята.

Нетаньяху заявил, что США сговорились с Палестиной, чтобы резолюция ООН была принята

Однако резолюция не будет способствовать решению проблем между Израилем и Палестинской автономией. Такое мнение высказал в понедельник утром, 26 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

При этом он заверил, что не сомневаемся, что инициатором этого была именно администрация Обамы, она же поддерживала ее, согласовала формулировку и требовала принятия, - сказал Нетаньяху, добавив, что в течение десятилетий администрации США и правительства Израиля расходились во мнениях о поселениях, но соглашались, что Совбез - не место для решения этого вопроса.

Напомним, Нетаньяху запретил своим министрам посещать Украину.

Как сообщал УРА-Информ, он принял решение отменить визит украинского премьер-министра Владимира Гройсмана. Кроме того, премьер настаивает, чтобы министры Израиля воздержались от разговоров об аннексии территорий до тех пор, пока Дональд Трамп не вступит в должность президента США.


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