Нетаньяху заявил, что США сговорились с Палестиной, чтобы резолюция ООН была принята

Однако резолюция не будет способствовать решению проблем между Израилем и Палестинской автономией. Такое мнение высказал в понедельник утром, 26 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

При этом он заверил, что не сомневаемся, что инициатором этого была именно администрация Обамы, она же поддерживала ее, согласовала формулировку и требовала принятия, - сказал Нетаньяху, добавив, что в течение десятилетий администрации США и правительства Израиля расходились во мнениях о поселениях, но соглашались, что Совбез - не место для решения этого вопроса.

Напомним, Нетаньяху запретил своим министрам посещать Украину.

Как сообщал УРА-Информ, он принял решение отменить визит украинского премьер-министра Владимира Гройсмана. Кроме того, премьер настаивает, чтобы министры Израиля воздержались от разговоров об аннексии территорий до тех пор, пока Дональд Трамп не вступит в должность президента США.