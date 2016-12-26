08:08 26.12.2016 | Политика | Новости
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Министр образования Израиля заявил, что еврейских поселений станет еще больше

Министр образования и диаспоры Израиля Нафтали Беннетт призвал в качестве ответа на резолюцию Совбеза ООН продолжить практику аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан.

Министр образования Израиля заявил, что еврейских поселений станет еще больше

Об этом сообщает DW.

"Уже в ближайшее время мы предпримем шаги для распространения юрисдикции Израиля на Маале-Адумим и остальные области Иудеи и Самарии", - заявил министр.

Согласно его словам, резолюция Совбеза ООН окажется в "мусорном ведре истории".

"Ни один народ не может быть назван захватчиком в своей собственной стране", - добавил Беннетт и назвал Иерусалим вечной столицей Израиля. 

Отметим также, что ранее правительство Израиля отказалось выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую 23 декабря и касающуюся строительства еврейских поселений на палестинских территориях.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запретил всем своим министрам визиты в Украину.


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