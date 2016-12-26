МИД Украины выразил послу Израиля разочарование

Украины выразила ей разочарование по поводу эмоциональной реакции отдельных израильских чиновников и политиков на результаты голосования в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении украинского ведомства, размещенном на официальной страничке МИДа.

В сообщении также сказано, что послу Израиля объяснили мотивы голосования украинской делегации за этот проект. По итогам встречи было договорено сделать все возможное для того, чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе, а также согласовать график контактов высокого уровня на 2017 год и продолжить подготовку ряда важных двусторонних мероприятий, - подчеркнули в МИДе.

Напомним, Украина осудила поселенческую деятельность Израиля, проголосовав вместе с другими странами в Совбезе ООН проект резолюции с требованием остановить поселенческую деятельность на палестинских территориях.

После этого, как сообщал УРА-Информ, Израиль запретил министрам контакты с Украиной и отметил визит Владимира Гройсмана в Израиль, который должен был состоятся на этой неделе.