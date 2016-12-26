МИД объяснил поддержку Украиной резолюции Совбеза ООН по Израилю

В течение многих лет страна занимает последовательную и сбалансированную позицию в отношении израильско-палестинского конфликта. Мы выступаем за мирное сосуществование двух независимых государств - Израиля и Палестины.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины по этому вопросу, опубликованному в воскресенье, 25 декабря. В документе, в частности, сказано, что урегулирование конфликта должно происходить исключительно мирными средствами.

В МИДе также пояснили, что Украина, как и остальные постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН неоднократно осуждала поселенческую деятельность Израиля, поскольку она противоречит международному праву.

Именно поэтому определяющими при выработке позиции Украины стали наш последовательный курс на обеспечение соблюдения норм международного права всеми его членами, - говорится в пояснении украинского внешнеполитического ведомства.

Там также высказано мнение, что в МИДе уверены, что активная и эмоциональная внутриполитическая дискуссия в Израиле не помешает традиционно дружеским украинско-израильским отношениям, которые основаны на взаимном уважении и общности интересов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман перенес свой визит в Израиль.