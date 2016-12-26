12:51 26.12.2016 | Политика | Новости
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Казахстан предлагает перенести переговоры по Донбассу к ним

Министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов предложил содействие в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Казахстан предлагает перенести переговоры по Донбассу к ним

Он заявил, что готов предоставить соответствующую площадку для диалога. Как сообщает российское издание РИА Новости, которое ссылается на слова глава МИД Казахстана, там, якобы сильно сопереживают дружественной стране в связи с событиями на юго-востоке Украины и внимательно отслеживают весь процесс.

Этот конфликт можно разрешить только мирным путем, а для этого, в первую очередь, необходимо обеспечить полную реализацию минских соглашений, - заявил Идрисов в интервью изданию. При этом он напомнил, что на этапе эскалации кризиса президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не мог оставаться в стороне и дважды помогал достижению договоренностей по урегулированию конфликта.

Казахстан и дальше готов содействовать мирному переговорному процессу и предоставить соответствующую площадку для диалога, - подчеркнул Идрисов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом.


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