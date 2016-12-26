Казахстан предлагает перенести переговоры по Донбассу к ним

Министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов предложил содействие в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе.
Он заявил, что готов предоставить соответствующую площадку для диалога. Как сообщает российское издание РИА Новости, которое ссылается на слова глава МИД Казахстана, там, якобы сильно сопереживают дружественной стране в связи с событиями на юго-востоке Украины и внимательно отслеживают весь процесс.
Этот конфликт можно разрешить только мирным путем, а для этого, в первую очередь, необходимо обеспечить полную реализацию минских соглашений, - заявил Идрисов в интервью изданию. При этом он напомнил, что на этапе эскалации кризиса президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не мог оставаться в стороне и дважды помогал достижению договоренностей по урегулированию конфликта.
Казахстан и дальше готов содействовать мирному переговорному процессу и предоставить соответствующую площадку для диалога, - подчеркнул Идрисов.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом.