Генсек ООН лидирует в рейтинге на пост президента Южной Кореи

Об этом передает RealMeter.

Как отмечается, популярность Пан Ги Муна, обязанности которого на посту главы ООН завершаются в конце 2016 года, за неделю выросла на 2,8%, достигнув 23,3% опрошенных.

"Мун Чжэ Ина поддерживают 23,1% корейцев. За лидера Демократической партии Ли Чжэ Мена высказались 12,3%, предпринимателя и программиста Ан Чхоль Су поддерживают 8,2% опрошенных", - говорится в сообщении.

Кроме того, выборы в Южной Корее будут проводиться раньше срока из-за импичмента президента страны Пак Кын Хе в связи с крупным коррупционным скандалом вокруг её давней подруги Цой Сун Силь.

Отметим также, что обязанности Пан Ги Муна на посту главы ООН заканчиваются 31 декабря. В свою очередь, его рейтинг поднялся после того, как в СМИ появились сообщения, что после возвращения в Южную Корею в январе он планирует посвятить себя развитию страны и повышению благосостояния её граждан.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Южная Корея увеличила бюджет обороны в 2017 году. Сделано это было для того, что бы лучше справляться с угрозами, которые проявляет КНДР.