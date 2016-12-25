Помощник Обамы признался, что несет большую угрозу для страны

Об этом заявил заместитель помощника еще действующего президента американского государства Барака Обамы по национальной безопасности и стратегических коммуникаций Бен Родс в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его словам, в России таится всего лишь сиюминутная угроза для порядка и стабильности в мире, а вот Китай опасен куда больше.

"Китай - является намного сильной страной и намного более серьезным соперником для США, чем Россия", – отметил Родс.

Он также добавил, что Россия являет собой немедленную угрозу для международной нерушимости и стабильности.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно лидер КНДР пригрозил нанести удар Америке. Ким Чен Ын заявил, что может одним махом стереть Манхэттен с лица земли.