14:46 25.12.2016 | Политика | Новости
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Помощник Обамы признался, что несет большую угрозу для страны

Китай несет потенциальную угрозу безопасности США

Помощник Обамы признался, что несет большую угрозу для страны

Об этом заявил заместитель помощника еще действующего президента американского государства Барака Обамы по национальной безопасности и стратегических коммуникаций Бен Родс в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его словам, в России таится всего лишь сиюминутная угроза для порядка и стабильности в мире, а вот Китай опасен куда больше.

"Китай - является намного сильной страной и намного более серьезным соперником для США, чем Россия", – отметил Родс.

Он также добавил, что Россия являет собой немедленную угрозу для международной нерушимости и стабильности.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно лидер КНДР пригрозил нанести удар Америке. Ким Чен Ын заявил, что может одним махом стереть Манхэттен с лица земли.


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