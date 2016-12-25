Гройсман перенес свой визит в Израиль на неопределенный срок

Решение связано с голосованием Совета безопасности Организации объединенных наций по резолюции о прекращении строительства Израилем поселений в Палестине. Об этом воскресенье, 25 декабря, сообщил пресс-секретарь главы украинского правительства Дмитрий Столярчук.

По его словам, визит перенесен на неопределенный срок. Новая дата визита будет определена позже.

Напомним, визит Гройсмана был запланирован на следующей неделе.

Как сообщал УРА-Информ, Украина проголосовала за резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на палестинской территории.

После голосования премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание МИД вызвать на беседу послов стран-членов СБ ООН, голосовавших за резолюцию против поселенческой деятельности. В канцелярии израильского премьера уточнили, что речь идет о тех странах, у которых есть дипломатические отношения с Израилем. Документ поддержали 14 из 15 стран-членов Совбеза, в то время как делегация США при голосовании воздержалась.