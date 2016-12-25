Гройсман не видит драмы в отношениях с Израилем

Глава правительства приложит со своей стороны всей усилия для преодоления разногласий и более интенсивного развития дружественных двусторонних отношений в будущем. Об этом в воскресенье вечером, 25 декабря, сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук.

Он также пояснил, что Гройсман уверен - страны имеют гораздо больше того, что их объединяет, а не разделяет, и выразил уверенность в том, что нужен более интенсивный диалог.

Есть много тех, кому выгодно было бы вбить клин в наши отношения, используя чувствительные для обеих сторон вопросы, и наша общая задача этого не допустить, - процитировал слова Гройсмана его пресс-секретарь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял решение перенести свой визит в Израиль. Решение связано с голосованием Совета безопасности Организации объединенных наций по резолюции о прекращении строительства Израилем поселений в Палестине.