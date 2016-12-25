Биньямин Нетаньяху приказал вызвать послов стран, которые голосовали в Совбезе ООН

Среди них вызывают и посла Украины. Как сообщает один из израильских телеканалов, Нетаньяху во время встречи намерен в жесткой форме требовал объяснений по поводу голосования в Совбезе. В частности, на ковер были вызваны послы страна, с которыми у Израиля существе дипломатические отношения, а именно - Китая, Франции, России, США, Египта, Японии, Новой Зеландии, Украины и Уругвая.

Вместе с тем журналисты отмечают, что сегодня утром представители МИД Израиля уже разговаривали на эту тему с послом Великобритании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 декабря, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались.