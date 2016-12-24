11:14 24.12.2016 | Политика | Новости
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Трамп пообещал перемены в ООН после своей инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после его вступления в должность главы государства все, что касается ООН, изменится.

Трамп пообещал перемены в ООН после своей инаугурации

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Что касается ООН, все будет иначе после 20 января", - написал Трамп.

Напомним, что на эту дату назначена инаугурация избранного президента США.

Также отметим, сообщение было опубликовано спустя некоторое время после того, как Совет Безопасности ООН большинством голосов принял резолюцию, которая требует от Израиля немедленно прекратить всю поселенческую деятельность на палестинских землях.

Кроме того, Трамп призывал заветировать данную резолюцию СБ ООН.

Как сообщал " Ура-Информ", знаменита певица Селин Дион отказалась выступить на инаугурации избранного президента США


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