07:23 24.12.2016 | Политика | Новости
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Россия отдать украинских заложников не готова, - Геращенко

Россия сейчас трудится над дискредитацией минских групп.

Россия отдать украинских заложников не готова, - Геращенко

Российская Федерация на данный момент не готова отдать заложников Украине. Об этом на странице в Facebook сообщила вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

По ее словам - к сожалению, Россия сейчас не готова отдать заложников. Она ожидает новой администрации Трампа, а также ждет послабления нормандского формата, способствует другим дестабилизирующим движениям внутри Украины – отметила она. Геращенко отметила, что Владимир Путин заявил про отмену в формате "всех на всех". Об этом также заявили и представители террористов в контактной группе на скайп-конференции.

Как сообщал УРА-Информ, ранее боевики "ДНР" отказались освободить украинских пленных.


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