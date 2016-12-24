Порошенко утвердил состав комитета по Нацпремии имени Тараса Шевченко

Об этом говорится в соответствующем указе №575/2016.

Отмечается, что главой комитета назначили писателя Юрия Щербака.

"В состав комитета по соглашению вошли 24 деятеля культуры и искусства. В частности, писатель Сергей Жадан, певец Тарас Петриненко, актриса Ада Роговцева, кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий, актриса Наталья Сумская, журналист и телеведущий Юрий Макаров, артист Алексей Богданович, театральный режиссер Дмитрий Богомазов, художник Анатолий Криволап, композитор Юрий Ланюк", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Петр Порошенко объявил новый конкурс, который будет касаться назначения на должность председателя Одесской ОГА нового человека.