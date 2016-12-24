12:50 24.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко утвердил состав комитета по Нацпремии имени Тараса Шевченко

Президент Петр Порошенко подписал указ "О составе Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко".

Порошенко утвердил состав комитета по Нацпремии имени Тараса Шевченко

Об этом говорится в соответствующем указе №575/2016.

Отмечается, что главой комитета назначили писателя Юрия Щербака.

"В состав комитета по соглашению вошли 24 деятеля культуры и искусства. В частности, писатель Сергей Жадан, певец Тарас Петриненко, актриса Ада Роговцева, кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий, актриса Наталья Сумская, журналист и телеведущий Юрий Макаров, артист Алексей Богданович, театральный режиссер Дмитрий Богомазов, художник Анатолий Криволап, композитор Юрий Ланюк", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Петр Порошенко объявил новый конкурс, который будет касаться назначения на должность председателя Одесской ОГА нового человека.


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