Порошенко поздравил иудеев с Ханукой

Об этом сообщила пресс-служба Главы украинского государства. Порошенко просил принять его искренние поздравления по случаю Хануки. В судьбах украинского и еврейского народов имеется немало общего.

Сегодня мы все вместе отстаиваем демократию, прилагаем усилия для победы над агрессией России, боремся за установление мира и согласия на своей родной земле - подчеркнул Порошенко. Он добавил - пусть свет Хануки принесет семьям радость, наполнит надеждами, укрепит веру в силу правды и справедливости. Президент пожелал всем крепкого здоровья, успехов и оптимизма.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко в 2015 г. также поздравлял иудеев с Ханукой.