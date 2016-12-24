23:40 24.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко поздравил иудеев с Ханукой

Президент Украины Петр Порошенко 24 декабя поздравил иудеев Украины с Ханукой.

Порошенко поздравил иудеев с Ханукой

Об этом сообщила пресс-служба Главы украинского государства. Порошенко просил принять его искренние поздравления по случаю Хануки. В судьбах украинского и еврейского народов имеется немало общего.

Сегодня мы все вместе отстаиваем демократию, прилагаем усилия для победы над агрессией России, боремся за установление мира и согласия на своей родной земле - подчеркнул Порошенко. Он добавил - пусть свет Хануки принесет семьям радость, наполнит надеждами, укрепит веру в силу правды и справедливости. Президент пожелал всем крепкого здоровья, успехов и оптимизма.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко в 2015 г. также поздравлял иудеев с Ханукой.


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