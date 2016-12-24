Муженко назвал задачу в следующем году в ВСУ

Об этом передает пресс-служба правительства.

Как отмечается, задача в следующем году будет заключаться в сосредоточении на подготовке профессионально подготовленного военнослужащего с высоким уровнем мотивации.

"Основная единица измерения эффективности всей системы подготовки войск - это количество боеспособных частей. Не количество людей или военной техники - это важно, но недостаточно. Главным является способность военной части выполнять поставленные задачи", - заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Согласно его словам, профильные учебные центры, которые работают в интересах видов Вооруженных сил, должны создать или развить собственные сертифицированные структуры подготовки водителей.

Также Муженко подчеркнул, что каждый военнослужащий, который успешно прошел обучение, должен получить профессиональный сертификат, который будет учитываться при его дальнейшей службе.

"Лучше меньше, но лучше. Если человек не имеет таких качеств или уклоняется от участия в АТО - такие военнослужащие будут уволены", - добавил начальник Генштаба.

Кроме того, он обратил внимание присутствующих на необходимость координации программ и методик всех без исключения учебных заведений Вооруженных сил с реальными потребностями войск. Это касается как учебных центров, так и высших вузов, которые должны обеспечить систему стажировки курсантов или слушателей на командных должностях в боевых частях.

Отметим, что в следующем году интенсивность боевой подготовки и количество учений различного уровня и в дальнейшем будет расти, в соответствии с оперативными потребностями Вооруженных сил.

Как сообщал, "Ура-Информ", ранее в Генштабе объявили об окончании учений.