Минобороны разъяснило, сколько бюджетных средств использовало в 2016

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Как отмечается, использование средств идет планово, согласно заключенным контрактам и в зависимости от поставки продукции, заверили в Минобороны.

"На сегодня неиспользованными остаются 1,3 млрд. гривен, которые поступили в Министерство обороны в середине декабря текущего года. Согласно составленному графику, указанный финансовый ресурс будет реализован до конца 2016 года в полном объеме", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообща "Ура-Информ", ранее Министерство охраны здоровья предложило в украинской армии применять аптечки согласно стандартам НАТО Минздрав ждет согласования от Минобороны.