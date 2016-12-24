11:42 24.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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Минобороны разъяснило, сколько бюджетных средств использовало в 2016

Министерством обороны Украины выполнены на 100% обязательства и использовано свыше 95% средств государственного бюджета, которые были выделены на материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Минобороны разъяснило, сколько бюджетных средств использовало в 2016

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Как отмечается, использование средств идет планово, согласно заключенным контрактам и в зависимости от поставки продукции, заверили в Минобороны.

 "На сегодня неиспользованными остаются 1,3 млрд. гривен, которые поступили в Министерство обороны в середине декабря текущего года. Согласно составленному графику, указанный финансовый ресурс будет реализован до конца 2016 года в полном объеме", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообща "Ура-Информ", ранее Министерство охраны здоровья предложило в украинской армии применять аптечки согласно стандартам НАТО  Минздрав ждет согласования от Минобороны. 


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