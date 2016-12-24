18:27 24.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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Худшие времена в социальной сфере уже позади, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко убежден в том, что в экономике, а также в социальной сфере страны худшие времена позади. 

Худшие времена в социальной сфере уже позади, - Порошенко

Об этом глава государства заявил 24 декабря - обращаясь к представителям форума депутатов местных советов. По словам Порошенко - 2017 год "будет очень непростым и будет желание спекулировать на этом". В экономике и в социальной сфере Украины худшее уже позади – подчеркнул глава государства.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре Петр Порошенко поздравил работников социальной сферы с их профессиональным праздником. В сложившейся ситуации агрессии России на востоке данный праздник касается каждого – подчеркнул президент Украины. 


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