Худшие времена в социальной сфере уже позади, - Порошенко

Об этом глава государства заявил 24 декабря - обращаясь к представителям форума депутатов местных советов. По словам Порошенко - 2017 год "будет очень непростым и будет желание спекулировать на этом". В экономике и в социальной сфере Украины худшее уже позади – подчеркнул глава государства.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре Петр Порошенко поздравил работников социальной сферы с их профессиональным праздником. В сложившейся ситуации агрессии России на востоке данный праздник касается каждого – подчеркнул президент Украины.