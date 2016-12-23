12:54 23.12.2016 | Политика | Новости
100156461:Polishuk

Путин верит, что отношения с Украиной нормализуются

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время отношения с Украиной нормализуются.

Путин верит, что отношения с Украиной нормализуются

Во время своей 12-ой итоговой пресс-конференции, которую российский президент проводит в пятницу, 23 декабря, он отметил, что верит в то, что рано или поздно произойдет нормализация отношений с Украиной.

В то же время он заявил, что Керченский мост, который Россия строи, будет особенно полезен, когда будут отношения нормализуются. Он также подернул, что в настоящее время главной проблемой оккупированного ним полуострова является нехватку энергоресурсов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Путин заявил, что Россия сейчас сильнее любого возможного агрессора. Он добавил, что ситуация может измениться, если "допустить хотя бы один сбой в модернизации армии и флота.


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