Порошенко рассказал премьеру Италии о ситуации на Донбассе

Глава украинского государства поздравил его с недавним назначением на должность и выразил надежду на укрепление сотрудничества стран. Как сообщает пресс-служба президента Украины, во время разговора Порошенко подчеркнул важность продолжения твердой поддержке Украины в вопросах восстановления территориальной целостности и суверенитета.

При этом он пояснил главе итальянского правительства о важности проведения реформ во время следующего председательства Италии в рамках "Большой Семерки" в течение 2017 года. Стороны также договорились о более тесной координации действий по обеспечению выполнения Минских договоренностей, а также в деле деоккупации Крыма.

В свою очередь Джентилони заявил, что он приветствует оглашение устойчивого и длительного режима прекращения огня на Донбассе, а также немедленного освобождения всех заложников.

Он также подтвердил готовность способствовать ускорению предоставления Украине безвизового режима с ЕС.

В конце переговоров президент Украины пригласил премьера Италии в 2017 году посетить Украину, на что тот согласился.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко вчера обсудил с Ангелой Меркель ситуацию на Донбассе.