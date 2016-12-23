10:29 23.12.2016 | Политика | Новости
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МККК заявил о завершении эвакуация из Алеппо

По состоянию на утро пятницы, 23 декабря, операция по эвакуации десятков тысяч жителей з сирийского города Алеппо завершены.

МККК заявил о завершении эвакуация из Алеппо

Эвакуированы также люди из двух поселений в провинции Идлиб. Об этом сегодня утром сообщила представитель Международного комитета Красного Креста Криста Армстронг. По ее словам, все мирные жители, которые пожелали, были эвакуированы.

Вывезены также все раненные и участники боевых действий, – заверила Армстронг, пояснив, что операция, которая началась неделей ранее, проводилась совместно с силами Сирийского арабского Красного Полумесяца.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительственные силы пытались установить контроль над городом еще с 2012 года. 13 декабря 2016 года сирийская армия взяла Алеппо.


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