МККК заявил о завершении эвакуация из Алеппо

Эвакуированы также люди из двух поселений в провинции Идлиб. Об этом сегодня утром сообщила представитель Международного комитета Красного Креста Криста Армстронг. По ее словам, все мирные жители, которые пожелали, были эвакуированы.

Вывезены также все раненные и участники боевых действий, – заверила Армстронг, пояснив, что операция, которая началась неделей ранее, проводилась совместно с силами Сирийского арабского Красного Полумесяца.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительственные силы пытались установить контроль над городом еще с 2012 года. 13 декабря 2016 года сирийская армия взяла Алеппо.