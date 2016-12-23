Додон официально стал президентом Молдовы

В Кишиневе прошла церемония инаугурации президента Молдовы Игоря Додона, для церемонии традиционно выбрали Дворец республики.
Об этом сообщает местный ресурс point.md.
Как отмечается, Додон принес присягу и пообещал соблюдать суверенитет и территориальную целостность Молдовы. Таким образом, новый президент вступил в свои полномочия.
Отметим также, что перед присягой он пообещал объединить молдавское общество.
"Мы разные, хочу обратиться к тем, кто голосовал за других: давайте спустимся с баррикад и сплотимся для того, чтобы добиться лучшего будущего. Молдаване, русские, украинцы, гагаузы - все мы граждане одной страны", - заявил Додон.
Как сообщал "Ура-Информ", по данным Центрального избирательного комитета страны, после подсчета 85% голосов Игорь Додон набрал 57,20%.