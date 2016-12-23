14:25 23.12.2016 | Политика | Новости
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Додон официально стал президентом Молдовы

В Кишиневе прошла церемония инаугурации президента Молдовы Игоря Додона, для церемонии традиционно выбрали Дворец республики.

Додон официально стал президентом Молдовы

Об этом сообщает местный ресурс point.md.

Как отмечается, Додон принес присягу и пообещал соблюдать суверенитет и территориальную целостность Молдовы. Таким образом, новый президент вступил в свои полномочия.

Отметим также, что перед присягой он пообещал объединить молдавское общество.

"Мы разные, хочу обратиться к тем, кто голосовал за других: давайте спустимся с баррикад и сплотимся для того, чтобы добиться лучшего будущего. Молдаване, русские, украинцы, гагаузы - все мы граждане одной страны", - заявил Додон.

Как сообщал "Ура-Информ", по данным Центрального избирательного комитета страны, после подсчета 85% голосов Игорь Додон набрал 57,20%. 


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